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#Новости

Эвакуацию мирных жителей из Мариуполя обсудили Зеленский и Эрдоган

24.04.2022

Турецкий МИД заявил о разработке декларации о завершении боевых действий

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters. Стороны обсудили планы по эвакуации людей из Мариуполя и окруженного завода “Азовсталь”. 

Эрдоган сказал, что необходимо обеспечить эвакуацию как можно скорее. Он готов помочь в организации переговоров. После этого президент Турции планирует позвонить Владимиру Путину. Он надеется, что это может привести ко встречи лидеров Украины и России. 

По информации “Настоящего времени”*, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о совместной работе России и Украины над декларацией о завершении боев. Он добавил, что текст уже согласовали две стороны. Осталось поставить подписи только главам государств. 

Зеленский ранее заявлял, что если российские военные уничтожают мирных жителей в Мариуполе, а на захваченных территориях пройдут референдумы, то переговоров больше не будет.


*”Настоящее время признано в России СМИ иностранным агентом. 



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