Эвакуацию мирных жителей из Мариуполя обсудили Зеленский и Эрдоган

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters. Стороны обсудили планы по эвакуации людей из Мариуполя и окруженного завода “Азовсталь”.

Эрдоган сказал, что необходимо обеспечить эвакуацию как можно скорее. Он готов помочь в организации переговоров. После этого президент Турции планирует позвонить Владимиру Путину. Он надеется, что это может привести ко встречи лидеров Украины и России.

По информации “Настоящего времени”*, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о совместной работе России и Украины над декларацией о завершении боев. Он добавил, что текст уже согласовали две стороны. Осталось поставить подписи только главам государств.

Зеленский ранее заявлял, что если российские военные уничтожают мирных жителей в Мариуполе, а на захваченных территориях пройдут референдумы, то переговоров больше не будет.

*”Настоящее время признано в России СМИ иностранным агентом.