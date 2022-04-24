Уголовные дела возбудили на сотрудников тюрьмы в Ульяновской области

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о том, что в отношении сотрудников Димитровградской тюрьмы в Ульяновской области возбуждены уголовные дела. К пострадавшим приехали прокурор и представители следственного комитета.

Голодовку заключенные-мусульмане объявили 15 апреля после того, как сотрудники ФСИН избили постящихся заключенных, в основном выходцев из Ингушетии и Чечни. Обыски проводились 13 апреля, в этот же день сотрудники ФСИН сожгли несколько Коранов. В знак протеста и требуя допустить в учреждение сотрудников ОНК и следственного комитета, чтобы зафиксировать побои, несколько арестантов порезали руки и животы. Двое человек зашили себе рты. Правозащитники сообщали, что голодовку объявили около 100 человек.

По данным RFE*, уголовные дела возбудили по статье о превышении должностных полномочий. По поводу ненависти по религиозным мотивам информации нет, но правозащитники планируют добиваться включения этого пункта в уголовное дело.

*RFE - признано в России иностранным агентом