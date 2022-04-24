The Telegraph: страны Европы поставляли в Россию оружие в обход санкций

В нарушение санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году Франция и Германия продолжали поставлять оружие и военные технологии в Россию. На 273 млн евро Париж и Берлин поставили бомбы, ракеты, другую военную технику, которая будет, вероятно, использоваться в Украине, пишет The Telegraph.

По данным Европейской комиссии, в апреле 2022 года была закрыта последняя лазейка для обхода санкций. Всего по крайней мере 10 стран-членов ЕС экспортировали почти на 350 миллионов евро. Около 78% этой суммы приходится на немецкие и французские фирмы.

Поставки “оборудования двойного назначения” велись с 2014 года. По этой схеме было продано техники и оружия на 121 млн евро. Кремль якобы гарантировал, что все будет использоваться в гражданских целях. Лицензии на продажу не выдавались, если были признаки военного применения.

Франция осуществила поставки на 152 млн евро по 76 контрактам. Париж разрешил осуществить контракты, подписанные до 2014 года. Французские фирмы направили бомбы, ракеты, торпеды, тепловизоры для более чем 1000 российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

Италия ответственна за отправку оружия на сумму в 22,5 млн евро. Великобритания поставила оружия на 2,4 млн евро. Австрия, Болгария и Чехия экспортировали на 49,3 млн евро в Россию между 2015 и 2022 годами.