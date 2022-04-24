NYT: заявления по поводу выхода к Приднестровью восприняли в Молдавии как угрозу

The New York Times пишет, что в Молдавии после заявления в пятницу о новых “целях спецоперации” начали снова опасаться российской оккупации. В беднейшей стране Европы итак напряженная ситуация из-за беженцев, пытающегося отделиться от Приднестровья. Поэтому попытки российских войск продвинуться на всю территорию южной Украины и выйти к границам с Молдавией восприняли как угрозу.

По поводу возможностей России занять такую большую территорию у экспертов нет единого мнения. С учетом уже понесенных потерь, некоторые сомневаются в реальности такого плана.

С началом боевых действий в Украине были опасения, что сепаратисты и российские войска из Приднестровья будут атаковать украинские границы. Пока этого не произошло.

После заявления Миннекаева о выходе к Приднестровью, молдавское правительство немедленно вызвало российского посла жаловаться на заявление генерала, заявив, что оно "не только неприемлемо, но и необоснованно" и привело к "росту напряженности."

В Молдавии осудили вторжение в Украину, в стране запретили демонстрацию пророссийских символов. Но к санкциям не присоединились, опасаясь энергетических проблем. Весь газ в стране получают от российских компаний.