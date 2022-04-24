В Минобороны подтвердили потери на крейсере “Москва”

Минобороны 22 апреля сообщило о потерях на крейсере “Москва”. Как пишет РИА Новости, один члн экипажа погиб, еще 27 человек пропали без вести.

В министерстве сообщили, что после детонации боезапаса 13 апреля крейсер получил серьезные повреждения. Потушить пожар не удалось. Эвакуировали и доставили в Севастополь 396 человек.

Крейсер Москва по сообщению украинской стороны был подбит ракетами “Нептун”. Минобороны отрицает эту информацию. Среди членов экипажа, как выяснили журналисты нескольких изданий, были срочники.