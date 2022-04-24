Нескольких наблюдателей ОБСЕ задержали на востоке Украины

ВВС сообщило о том, что нескольких членов мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задержали в Донецке и Луганске. Сейчас, по заявлению организации, используются все доступные каналы для освобождения сотрудников.

Заместитель председателя делегации Великобритании в ОБСЕ Дейрдре Браун сообщила на брифинге о взятии в плен сотрудников миссии. Они не были вооружены, а их задача была в том, чтобы отчитываться о ситуации беспристрастно и объективно.

Миссия ОБСЕ работала на востоке Украины с 2014 года. Срок действия разрешения на работу истек 31 марта. Россия продлевать его не стала, поскольку посчитала миссию необъективной в своих оценках.

В ЛДНР потребовали сотрудников ОБСЕ покинуть регион. В апреле также сообщалось о задержании наблюдателей по обвинению в госизмене.

Фото: Reuters