Британская разведка: у российских военных плохой моральный дух

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередной доклад разведки. Несмотря на некоторые территориальные успехи российский армии в Украине, украинское сопротивление нанесло вооруженным силам большой урон.

Атаки велись по всей линии соприкосновения на Донбассе. В российских войсках плохой моральный дух: времени на восстановление, переоснащение и реорганизацию сил было мало. Это снижает боевую эффективность армии.

Разведка 23 апреля также сообщала о планах призыва украинских гражданских лиц из оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Ранее практиковался призыв на военную службу в Донбассе и Крыму. Такие действия – нарушение Женевской конвенции о том, что нельзя принуждать покровительствуемых лиц на занятых территориях служить в ее вооруженных силах или вспомогательных силах. “Никакое давление или пропаганда, направленные на обеспечение добровольной вербовки, не допускаются”, указано в конвенции.

Фото: Reuters