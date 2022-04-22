58 день боев: главное

Сегодня с Владимиром Путиным по телефону переговорил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он попросил открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе и встретиться лично с Владимиром Зеленским.

Путин сообщил Мишелю, что гуманитарные коридоры работают, а российские войска защищают гражданское население.

О переговорах с Владимиром Зеленским также планирует просить Путина президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре. Он надеется, что такая встреча состоится в ближайшие дни и это позволит прекратить кровопролитие.

В селе Мангуш под Мариуполем обнаружили возможную братскую могилу. Длина траншеи, которую заметили на спутниковых снимках в конце марта, составляет около 300 метров. По оценкам Associated Press, в ней могут находиться до 9000 тел погибших. Власти Мариуполя заявляли, что туда привозили тела мирных жителей грузовиками.

Полиция Киевской области сообщила о захоронениях мирных жителей в Бородянке и Гавронщине. Всего обнаружено 11 тел, в том числе женщин и детей. Часть убитых были расстреляны, одному погибшему переехали голову БТРом.

В Буче комиссия ООН подтвердила убийства мирных жителей – всего 50 человек. Подтвердились пытки, массовые казни. Большая часть погибших была расстреляна. По оценкам ООН число военных преступлений в Украине растет.

Минобороны сегодня сформулировало цели “второй фазы спецоперации”. Она, как оказалось, началась два дня назад. Теперь целью российских войск должен стать полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Это обеспечит сухопутный коридор в Крым и контроль над крупнейшими портами Украины.

Помимо этого в ведомстве выяснили, что в Приднестровье также есть факты притеснения русскоязычного населения. Поэтому важно теперь получить выход к этой территории.

Reuters сообщило о том, что у посольства России в Эфиопии собираются целые очереди из желающих присоединиться к российским войскам в Украине. За участие в “спецоперации” якобы обещано до 2000 долларов. В посольстве несколько дней записывали потенциальных добровольцев, но после интереса журналистов опровергли набор наемников. Очереди объяснили тем, что люди пришли поддержать российскую сторону в конфликте с Украиной.

Вице-премьер Британии Борис Джонсон предположил, что бои в Украине могут продлиться до конца 2023 года. По его словам, у Путина огромная армия, а сложившееся политическое положение не оставляет ему иного выбора, кроме как постоянно обстреливать украинские города.

В МВФ бойкотировали выступление министра финансов России Антона Силуанова. Представители Канады и Великобритании покинули зал во время выступления российского докладчика.

Британская разведка сообщила, что Россия прекратила штурм “Азовстали” в Мариуполе из-за опасения больших потерь. Силы перегруппируются на другие направления. Пополнения войск помогли, но неисправную технику приходится вывозить на ремонт в Россию.

Обстрелы и бои на Донбассе продолжаются. Россия стремится занять несколько населенных пунктов: Красный Лиман, Бугаевку, Барвинково, Лиман и Попасную. Украина сообщает о продолжении блокады Харькова и атак на гражданские объекты.