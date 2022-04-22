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#Новости

Следствие требует отправить Владимира Кара-Мурзу под стражу

22.04.2022

Поводом к уголовному делу стало выступление политика в Аризоне

Адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что уголовное дело якобы о распространении ложной информации об использовании российских вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ) завели 12 апреля. Поводом стало выступление политика 15 марта перед членами палаты представителей штата Аризона. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Владимир Кара-Мурза “под видом достоверных сведений” распространил информацию о привлечении российских военных к бомбардировкам роддомов, больниц и школ. Он также рассказал об использовании запрещенных средств и методов ведений войны. Это, добавил суд, он сделал по мотивам политической ненависти.

Следствие просит Басманный районный суд Москвы отправить политика под арест, сообщает "Новая газета. Европа". 

Сегодня в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение жалобы на постановление Хамовнического суда от 12 апреля об аресте на 15 суток. Политика обвинили в неповиновении полиции: якобы при виде стражей правопорядка он изменил траекторию движения, не хотел показывать документы и садиться в служебную машину. 

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