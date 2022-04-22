В ЕС призвали Путина открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Он призвал его открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Путин рассказал, что российские войска защищают гражданских и регулярно действуют гуманитарные коридоры.

Как пишет DW*, Шарль Мишель призвал предоставить немедленный гуманитарный доступ и безопасный коридор из Мариуполя и других городов, осажденных российскими войсками. Он также призвал его, по просьбе президента Украины, о личных переговорах с Владимиром Зеленским.

Источник издания в ЕС назвал разговор содержательным. Мишель рассказал Путину о своем видении его просчетов и потерь России. Собеседник добавил, что это было сделано, чтобы пробить информационный вакуум, который может окружать Путина.

В Кремле назвали разговор “продолжительным”. Путин также сообщил Мишелю о постоянной защите гражданского населения, указал на игнорирование ЕС военных преступлений украинских силовиков.

По поводу переговоров с Зеленским Путин сообщил, что такая возможность зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.