Британия и Канада бойкотировали выступление России в МВФ

В Вашингтоне состоялось заседание Международного валютного фонда, на котором выступали делегаты от России, пишет Reuters. Министр финансов Великобритании Риши Сунак и его канадская коллега Христя Фриланд так выразили протест против российского вторжения в Украину. По подсчетам МВФ, ущерб от действий российской армии уже превысил 60 млрд долларов.

По мнению министра Риши Сунака, вторжение в Украину – это нападение на правила и нормы, лежащие в основе нашего экономического образа жизни.

По той же причине 21 апреля на встрече G20 выступление министра финансов России Антона Силуанова не стали слушать представители нескольких стран.

После возвращения на встречу Фриланд обратилась к Силуанову. Она сказала, что абсурдно слушать “как вы говорите сегодня, когда ваша война делает нас беднее”. Из-за украинского вторжения растут цены на продовольствие, энергоносители и инфляция. Она также добавила, что всех причастных к военным преступлениям в Украине привлекут к ответственности.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предварительно оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в 60 млрд долларов.