Президент Турции планирует провести сегодня переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он надеется, что лидеры России и Украины согласятся встретиться в Турции, пишет Reuters.

Эрдоган выразил надежду, что встреча пройдет в ближайшие дни и сможет положить конец кровопролитию в Украине.

Последние переговоры украинской и российской делегаций состоялись в Стамбуле 29 марта. Стороны сформировали переговорные позиции. Но очных встреч с этого времени не проводилось.

После российская сторона начала обвинять Украину в непоследовательности позиции по переговорам.

Площадку для переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина предлагал на этой неделе и Израиль. Но, по словам политолога Аббаса Галлямова, проблема не в площадке – проблема в том, что Путин не хочет встречаться с Зеленским.