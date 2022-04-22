ОВД-инфо*: на протестах задержали 15 428 россиян с 24 февраля

В ОВД-инфо* подготовили доклад о подавлении протестов с 24 февраля по 14 апреля. На акциях против “спецоперации” задержали 15 428 человек в разных городах России.

За семь недель кровопролития в Украине пик на задержания пришелся на 6 марта. Протесты были в 77 городах России, число задержанных составило 5 558 человек. Полицейские применяли насилие: валили людей на землю, роняли на асфальт, били головой об стену, дубинками, наносили удары по лицу, животу, глазам, душили, выкручивали руки.

На 14 апреля известно о 84 фигурантах уголовных дел, в 16 регионах 26 человек обвиняют по новой ст.207.3 УК РФ “распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ”. В конце марта попавшей под эту волну преследований россиянке вынесли приговор. Она должна провести два года в колонии якобы за причинение физического вреда полицейскому. Также для преследования часто используют статьи о хулиганстве, вандализме, вовлечении в массовые беспорядки, призывы к экстремизму. ОВД-Инфо зафиксировало случаи преследования по клевете, мошенничеству и другим нарушениям уголовного кодекса.

Поводами для применения статьи о “фейках” может стать плакат, пустой лист, пацифистский значок, флаг Украины. Задержанным часто вменяют две статьи – “дискредитацию” и участие в несогласованном мероприятии.

Административных дел по ст.20.3.3 КоАП РФ за "дискредитацию" уже около 1000.



Репрессии проводят в беспрецедентном подавлении СМИ. С 24 февраля заблокированы приостановили работу, отказались освещать действия военных в Украине или ушли из России 167 российских и международных изданий.





*ОВД-инфо признано в России иностранным агентом