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#Новости

В Минобороны определили цель “второй фазы спецоперации”

22.04.2022

Помимо контроля над Донбассом и Южной Украиной войска интересует выход в Приднестровье

Заведующий войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил сегодня о новых задачах “спецоперации”. Теперь армия будет пытаться установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной для создания сухопутного коридора в Крым и еще одного выхода в Приднестровье, пишет ТАСС.

По словам Миннекаева, вторая фаза началась два дня назад. Помимо коридора в Крым армия должна захватить все важные украинские порты. 

В Приднестровье, где, по словам заведующего войсками, также притесняют русскоязычное население.

“Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", – добавил он.

Российская армия превосходит украинскую технически, считает Миннекаев. “При нанесении ударов российские вооруженные силы никаких потерь не несут”, – добавил он, отметив, что “не мы начинали эту войну, но мы ее закончим”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет “Интерфакс”, отказался комментировать заявления Миннекаева о возможном расширении целей “спецоперации”.

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