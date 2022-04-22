Ходорковский: режим Путина долго не продержится

Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа и создатель фонда “Открытая Россия” в интервью ВВС оценил перспективы путинского режима. По его мнению, после поражения в Украине он не переживет больше двух-пяти лет.

Ходорковский считает, что Россия проиграет в своей “спецоперации” в Украине. Более того, Путин объявлял, что считает победой смену власти в Киеве – но этого не случилось. Но если он потерпит поражение в битве за Донбасс, то Путину придется отступить. И в целом, по его мнению, Путин сейчас борется не с Украиной, а с НАТО и США.

С мнением о том, что поражение в Украине президент России позволить себе не может и будет добиваться своих целей любыми способами, Михаил Ходорковский не согласился. О применении ядерного оружия он также высказался скептически.

“Я считаю, что у Путина не так много сил, как многим кажется, это сейчас выявили те полтора месяца, которые прошли с начала войны. А может ли он применить ядерное оружие в Украине? Ну, наверное, может, если западные лидеры будут его уговаривать, что, Владимир Владимирович, что бы ты ни сделал в Украине, мы не будем тебе всерьез противостоять. Но если они, как, например, господин Байден, его уговаривать не будут, а скажут, как он сказал, что ответ будет адекватным, то я не верю, что господин Путин решится отдать своим генералам команду на применение ядерного оружия”, – ответил Михаил Ходорковский.

По его мнению, проигранные войны в истории России всегда приводили к большим проблемам для режима. И путинский режим с подобными проблемами не просто столкнется, он их с высокой степенью вероятности не переживет. Два-пять лет – столько отводит Ходорковский путинскому правлению.