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#Новости

Владимир Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о “фейках”

22.04.2022

Ранее он получил 15 суток ареста за “изменение траектории движения” при полиции

Как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, сейчас Владимир Кара-Мурза находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Против него возбудили уголовное дело по ст.207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ”.

Сегодня в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение жалобы на постановление Хамовнического суда от 12 апреля об аресте на 15 суток. Политика обвинили в неповиновении полиции: якобы при виде стражей правопорядка он изменил траекторию движения, не хотел показывать документы и садиться в служебную машину. 



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