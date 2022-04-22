Владимир Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о “фейках”

Как сообщил адвокат политика Вадим Прохоров, сейчас Владимир Кара-Мурза находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России. Против него возбудили уголовное дело по ст.207.3 УК РФ “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ”.

Сегодня в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение жалобы на постановление Хамовнического суда от 12 апреля об аресте на 15 суток. Политика обвинили в неповиновении полиции: якобы при виде стражей правопорядка он изменил траекторию движения, не хотел показывать документы и садиться в служебную машину.