RFE*: в селе возле Мариуполя обнаружили братскую могилу

По информации RFE* и проекта “Схемы” в занятом российскими войсками селе Мангуш на спутниковых снимках обнаружили 300-метровую траншею. Предположительно это братская могила. О новых массовых захоронениях мирных жителей сообщила вчера и полиция Киевской области.

Траншея появилась в конце марта. По спутниковым снимкам видно, что 23 марте ее еще не было, а 29 марта длина вырытой траншеи составила около 300 метров. Рядом с ней заметна техника, которая могла её вырыть. С 9 апреля часть траншеи оказалась зарытой, но стала шире. В RFE отмечают, что длина братской могилы в Буче была 14 метров – в ней нашли тела 70 человек.

Спутниковые снимки из Мангуша, всего в 20 километрах от Мариуполя, сделали в компании Maxar. По информации мэра Мариуполя Вадима Бойченко, туда приезжали грузовики с телами мариупольцев, которые сбрасывали в рвы. Число погибших в Мариуполе мирных жителей оценивают в 20 000 человек.

В полиции Киевской области 21 апреля сообщили о захоронениях мирных жителей в Бородянке и Гавронщине. Всего обнаружено 11 тел, в том числе женщин и детей. Часть убитых были расстреляны, одному погибшему переехали голову БТРом.

*RFE признано в России СМИ иностранным агентом