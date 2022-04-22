Reuters: у посольства РФ в Эфиопии очереди из добровольцев

Агентство Reuters сообщает, что в Аддис-Абебе у посольства России в Эфиопии собираются очереди из желающих отправиться на фронта Украины. Сообщения о сборе добровольцев появились две недели назад, сейчас число желающих присоединиться к российским войскам серьезно выросло.

Репортеры увидели на месте около сотни мужчин, которые регистрировались у охраны посольства. У них спрашивают имена и доказательства боевого опыта. В посольстве журналистам не ответили, отправлялись ли в Украину добровольцы из Эфиопии. Ожидающим сообщили, что пока у России достаточно сил и с желающими свяжутся при необходимости.

По неподтвержденной информации добровольцам предлагают до 2000 долларов за участие на стороне России. Некоторые собеседники агентства сообщили, что после приезда назад в Эфиопию они получат льготы, люди жаловались на сложную жизнь в стране. Были и те, кто хочет жить в Европе.

Позже в посольстве выпустили заявление, что набор добровольцев не ведется, а все люди в очереди просто выражали поддержку российской “спецоперации”. МИД Эфиопии приветствовало российское опровержение “необоснованных сообщений о вербовке в российские вооруженные силы”, однако на вопросы Reuters в министерстве не ответили, как и в МИД России.

Эфиопия не голосовала за исключение России из Комитета по правам человека при ООН и призвала проявить сдержанность стороны вооруженного конфликта. Резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением вторжения в Украину Эфиопия также не поддержала.

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri