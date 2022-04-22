Сводки с фронтов со стороны России и Украины

Российское Минобороны сообщило, что за сутки поразило 14 украинских активов. Нападения по гражданским целям и инфраструктуре в ведомстве отрицают. Генштаб ВСУ сообщает о продолжающейся частичной блокировке Харькова.
Минобороны России:
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Ракеты ПВО нанесли удары по одному командному пункту, двум складам боеприпасов и концентрации украинской живой силы и военной техники возле Попасной.
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Склады боеприпасов и технику уничтожили в районе Славянска, Шнурков, Черкасском и Александровке.
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Были бои под Красным Лиманом и Дробышево и в Запорожье.
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Командные пункты, украинскую технику обстреливали в Великой Камышевахе, Червоном, Пашково, Новой Дмитровке Харьковской области.
Генштаб ВСУ:
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Продолжаются атаки на гражданские объекты, в оккупированных территориях зафиксированы случаи казней мирных жителей. Передвижения гражданских блокируются, в районах распространено мародерство.
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На Слободжанском направлении продолжается частичная блокировка Харькова, обстрелы ведутся по войскам и инфраструктуре.
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На Донецком и Таврийском направлениях за сутки усилили боевые действия вдоль всей линии фронта. Российские войска пытаются занять Рубежное.
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Продолжаются бои в Новотошковском и Попасной.
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Усилена группировка российских войск на Запорожском направлении.
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Личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южного военного округа не получил о-называемые "боевые" за март. Из-за этого военнослужащие выражают свое недовольство и негодование.
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В Донецкой и Луганской областях за сутки отбили десять атак российских войск.