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#Новости

Сводки с фронтов со стороны России и Украины

22.04.2022

Официальные данные Минобороны России и Генштаба ВСУ

Российское Минобороны сообщило, что за сутки поразило 14 украинских активов. Нападения по гражданским целям и инфраструктуре в ведомстве отрицают. Генштаб ВСУ сообщает о продолжающейся частичной блокировке Харькова.

Минобороны России: 

  • Ракеты ПВО нанесли удары по одному командному пункту, двум складам боеприпасов и концентрации украинской живой силы и военной техники возле Попасной.

  • Склады боеприпасов и технику уничтожили в районе Славянска, Шнурков, Черкасском и Александровке.

  • Были бои под Красным Лиманом и Дробышево и в Запорожье.

  • Командные пункты, украинскую технику обстреливали в Великой Камышевахе, Червоном, Пашково, Новой Дмитровке Харьковской области.

Генштаб ВСУ: 

  • Продолжаются атаки на гражданские объекты, в оккупированных территориях зафиксированы случаи казней мирных жителей. Передвижения гражданских блокируются, в районах распространено мародерство. 

  • На Слободжанском направлении продолжается частичная блокировка Харькова, обстрелы ведутся по войскам и инфраструктуре.

  • На Донецком и Таврийском направлениях за сутки усилили боевые действия вдоль всей линии фронта. Российские войска пытаются занять Рубежное.

  • Продолжаются бои в Новотошковском и Попасной.

  • Усилена группировка российских войск на Запорожском направлении.

  • Личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южного военного округа не получил о-называемые "боевые" за март. Из-за этого военнослужащие выражают свое недовольство и негодование.

  • В Донецкой и Луганской областях за сутки отбили десять атак российских войск.

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