Сводки с фронтов со стороны России и Украины

Российское Минобороны сообщило, что за сутки поразило 14 украинских активов. Нападения по гражданским целям и инфраструктуре в ведомстве отрицают. Генштаб ВСУ сообщает о продолжающейся частичной блокировке Харькова.

Минобороны России:

Были бои под Красным Лиманом и Дробышево и в Запорожье.

Склады боеприпасов и технику уничтожили в районе Славянска, Шнурков, Черкасском и Александровке.

Ракеты ПВО нанесли удары по одному командному пункту, двум складам боеприпасов и концентрации украинской живой силы и военной техники возле Попасной.

Генштаб ВСУ:

Продолжаются атаки на гражданские объекты, в оккупированных территориях зафиксированы случаи казней мирных жителей. Передвижения гражданских блокируются, в районах распространено мародерство.

На Слободжанском направлении продолжается частичная блокировка Харькова, обстрелы ведутся по войскам и инфраструктуре.

На Донецком и Таврийском направлениях за сутки усилили боевые действия вдоль всей линии фронта. Российские войска пытаются занять Рубежное.

Продолжаются бои в Новотошковском и Попасной.

Усилена группировка российских войск на Запорожском направлении.

Личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южного военного округа не получил о-называемые "боевые" за март. Из-за этого военнослужащие выражают свое недовольство и негодование.