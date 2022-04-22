Британская разведка: отмена штурма “Азовстали” нужна для концентрации сил

Министерство обороны Британии опубликовало последние данные разведки. По мнению спецслужб, штурм “Азовстали” привел бы к большим потерям. Поэтому войска решено было перебросить на другие направления, чтобы сдержать украинское сопротивление.

После начала масштабного наземного продвижения на территорию Украины, российские войска ждут большие потери. Поэтому их боевая эффективность может снизиться.

Обстрелы и бои на Донбассе продолжаются. Россия стремится занять несколько населенных пунктов: Красный Лиман, Бугаевку, Барвинково, Лиман и Попасную.

Несмотря на частичное восполнение потерь, российские войска пытаются восстановиться. Они вывезли технику неработоспособное оборудование обратно в Россию для ремонта.