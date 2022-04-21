57 день боев: главное

Сегодня на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин приказал отменить штурм завода “Азовсталь”. Штурм продолжался два дня. На территории завода укрываются военные и мирные жители. По сообщениям украинской стороны там есть раненые и погибшие.

О Мариуполе Шойгу доложил, что город взят. В нем заммэра планирует проводить “Бессмертный полк” 9 мая, а в школах детям рассказывают, что скоро “враг будет разбит”.

Гуманитарные коридоры, объявленные вчера, не работали так, как запланировано. Удалось вывести мирных жителей всего на 4 автобусах вместо 60.

Британская разведка сообщила, что вероятнее всего наступление российских войск будет активнее, поскольку к 9 мая необходимо показать “успехи спецоперации”.

В Херсонской области, часть которой занята российскими войсками, сообщили о возможном референдуме 27 апреля. Люди будут решать вопрос о создании “ХНР”. Также из этого региона приходят сообщения о принудительной мобилизации.

Минобороны вчера вечером отчиталось об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела от Архангельской области до Камчатки. Такая ракета может нести ядерные боеголовки и ложные цели, что становится проблемой для систем ПВО.

Но по мнению военных аналитиков, перевооружение существующей системы ядерного вооружения в России потребует времени. И такие ракеты появятся там не скоро.