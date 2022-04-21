57 день боев: главное

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Сегодня на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин приказал отменить штурм завода “Азовсталь”. Штурм продолжался два дня. На территории завода укрываются военные и мирные жители. По сообщениям украинской стороны там есть раненые и погибшие.
О Мариуполе Шойгу доложил, что город взят. В нем заммэра планирует проводить “Бессмертный полк” 9 мая, а в школах детям рассказывают, что скоро “враг будет разбит”.
Гуманитарные коридоры, объявленные вчера, не работали так, как запланировано. Удалось вывести мирных жителей всего на 4 автобусах вместо 60.
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Британская разведка сообщила, что вероятнее всего наступление российских войск будет активнее, поскольку к 9 мая необходимо показать “успехи спецоперации”.
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В Херсонской области, часть которой занята российскими войсками, сообщили о возможном референдуме 27 апреля. Люди будут решать вопрос о создании “ХНР”. Также из этого региона приходят сообщения о принудительной мобилизации.
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Минобороны вчера вечером отчиталось об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела от Архангельской области до Камчатки. Такая ракета может нести ядерные боеголовки и ложные цели, что становится проблемой для систем ПВО.
Но по мнению военных аналитиков, перевооружение существующей системы ядерного вооружения в России потребует времени. И такие ракеты появятся там не скоро.
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Появляются новые свидетельства о пропавших срочниках с крейсера “Москва”. Минобороны так и не подтвердило потери. Пока в списках подтвержденных имен шесть солдат-срочников, пропавших без вести и один погибший мичман. Ранее российские власти заверяли, что солдаты срочной службы не участвуют и не будут участвовать в “спецоперации” в Украине.
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В России появилось 100 фигурантов по уголовным делам, связанным с распространением “фейков” о вооруженных силах страны, госорганах, вандализме – от написания протестных лозунгов до сравнения Z и V со свастикой. Пока не популярны среди новых статей уголовного кодекса “призывы к санкциям” и нет повторных преследований за дискредитацию ВС РФ.
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Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш предложил Владимиру Путину встретиться в Москве. Россия отказалась от встречи. Такое же предложение направили Киеву.
- Состоялся очередной обмен пленными. В Россию вернулось семь военнослужащих, а в Украину 10 военных и 9 мирных жителей.