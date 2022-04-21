Число пропавших срочников на “Москве” растет

Издание “Вот Так” нашло еще одного срочника, пропавшего на затонувшем крейсере “Москва”. Об Иване Франтине из Карелии написала во “ВКонтакте” сестра Светлана Тишкина.

Погибшим признан мичман Иван Вахрушев. По данным “Медузы”* погибло 37 человек, около 100 – ранены. В списке пропавших без вести числятся Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Марк Тарасов, Артем Мишустин, Андрей Цывов.

Отец Егора Шкребца Дмитрий активно привлекает родителей других пропавших детей к обращению в Минобороны и военкоматы. Он сообщил сегодня, что обращался к представителю федерального канала с просьбой “рассказать правду”, но его заблокировали.

Петицию с требованиями раскрыть потери на крейсере Москва опубликовали члены общественно-политического движения “Маяк”.

При этом член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил “Говорит Москва” о том, что “экипаж «Москвы», на которой пожар был, он весь живой”. Обращения от родителей планируют обсудить в Госдуме.

Как пишет ВВС, Минобороны России 19 апреля предложило ограничить доступ к сведениям о родственниках военных, погибших в Украине. С 2015 года данные об участниках “спецопераций” стали гостайной, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. Эти полномочия Минобороны предлагает передать военкоматам. Это сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.

Крейсер “Москва” затонул 15 апреля. По официальной версии причиной стал пожар, а после – детонация боеприпасов. Украина заявляла, что нанесла удар по судну. Экипаж корабля составлял больше 500 человек. На борту было больше 500 членов экипажа.

Фото: Reuters