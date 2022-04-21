В России больше 100 человек преследуют за позицию по Украине

Правозащитник и адвокат Павел Чиков сообщил, что с 24 февраля по 20 апреля 100 человек стали фигурантами новых уголовных статей. Из новых, введенных после начала “спецоперации”, самая популярная статья о “фейках” про российскую армию (ст.207.3 УК РФ).

По данным Чикова, пока нет людей, которых преследовали бы за призывы к санкциям (ст.284.2 УК РФ) или повторную дискредитацию вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ).

После “фейков” часто возбуждали дела по статье о вандализме, в основном по мотиву ненависти. Люди раскрашивают памятники в цвета украинского флага, сравнивали “Z” со свастикой, писали протестные лозунги.

После протестов появилась группа дел о насилии против полицейских. А в конце февраля в Санкт-Петербурге задержали девять активистов по подозрению в телефонном терроризме.