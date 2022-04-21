Марии Алехиной заменили на реальный срок ограничение свободы

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину обвиняли в рамках “санитарного дела”, сообщает ОВД-инфо*. Ее признали виновной в сентябре 2021 года за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК) после призывов выходить на акции протеста 23 января 2021 года. Неотбытую часть наказания теперь она должна будет отбыть в колонии общего режима.

На само заседание она не явилась, отмечает SOTA. Заменить ограничение свободы на реальный срок ходатайствовало обвинение после того, как она срезала электронный браслет. Также во ФСИН посчитали, что она злостно уклоняется от отбывания наказания. А 22 и 24 января “допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета” – вернулась домой позднее положенного времени. Ей запрещено было покидать дом с 22:00 до 6:00, уточняет “Апология”.

По “санитарному делу” проходят также Олег Навальный, Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Люся Штейн и другие активисты. Любови Соболь в апреле также заменили условный срок на реальный, однако она уже покинула страну.

*ОВД-инфо признано в России иноагентом.