Минобороны провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Минобороны России 20 апреля провело летные испытания ракеты “Сармат”. От космодрома Плесецк в Архангельской области она достигла Камчатки – расстояние между двумя точками составляет больше 6 000 километров.

Владимир Путин наблюдал за пуском по видеосвязи. Он поздравил военных с успешным пуском. По его словам, новый комплекс способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны, аналогов ему в мире нет.

“Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране”, – добавил Путин.

Reuters пишет, что испытания не удивили запад, но пришлись на момент крайней геополитической напряженности. Путин с самого начала так называемой “спецоперации” угрожал ядерным оружием и через несколько дней после начала вторжения приказал привести российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Джек Уотлинг из лондонского аналитического центра RUSI считает, что за три недели до Дня Победы, на котором Россия демонстрирует свое новейшее вооружение, испытания ракеты – это элемент позирования и символизма. Новая ракета должна показать технические достижения.

Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли в Международном институте стратегических исследований, сказал, что запуск стал важной вехой после многих лет задержек, вызванных проблемами с финансированием и проблемами проектирования. По его словам, перед развертыванием нового вооружения вместо устаревших ракет, срок годности которых “уже давно истек”, необходимо время. “Сармат” может нести 10 или более боеголовок и ложных целей, его можно запустить над любым из полюсов Земли. Это потенциально представляет проблему для наземных и спутниковых радаров и систем слежения.