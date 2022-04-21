В Херсонской области могут провести референдум о создании ХНР

В Херсонской области 27 апреля планируют провести референдум о создании Херсонской народной республики (ХНР). Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.

В своей сводке командование полагает, что назначение “имитации референдума” назначено на рабочий день, то это означает, что воля местного населения страны не интересует, а итог известен. Населенные пункты находятся под постоянным обстрелом.

В Николаевской области, граничащей с Херсонской, людей заставляют выбирать новую местную власть. При этом по жилым кварталам продолжается бомбардировка.

В Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что в Херсоне планируется принудительная мобилизация. Жителей российские военные планируют отправить в бои.

Херсон заняли российские войска почти с самого начала наступления, но местные жители постоянно выходят на проукраинские митинги. Их разгоняли в том числе с использованием оружия, слезоточивого газа.