BBC: защитники Мариуполя отказываются сложить оружие

Остающиеся в Мариуполе военные сообщили, что готовы выйти. Но с требованием сложить оружие они не согласны, пишет ВВС. Вчерашние планы по эвакуации мирных жителей не сработали, всего несколько десятков человек смогли самостоятельно выехать из города.

Заместитель командира полка “Азов”* Святослав Паламар опубликовал видеообращение о том, что бойцы готовы выйти, но со всем стрелковым оружием. При этом эвакуация должна состояться при поддержке третьей стороны. Он заявил также, что бойцы хотят забрать раненых и погибших чтобы похоронить их на не подконтрольной России территории.

Святослав Паламар 20 апреля сообщал, что члены украинской делегации на переговорах с Россией готовы провести в Мариуполе переговоры об эвакуации военных и мирных жителей. Россия на это предложение пока не ответила. Положение остающегося гарнизона Паламар назвал почти критическим.

Как сообщала Ирина Верещук, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, вчера удалось выехать из Мариуполя всего четырем эвакуационным автобусам. Планировалось, что будет 60 автобусов, но российская сторона, по ее словам, не смогла обеспечить прекращение огня.

Вчера “Известия” сообщили, что в Мариуполе планируют провести 9 мая “Бессмертный полк”. Об этом заявила заместитель мэра города Виктория Калачева. Ее называют назначенной от российских властей. Сегодня секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин встретились с учащимися школы №53 Мариуполя. Они заверили, что скоро “враг будет разбит” и мирная жизнь вернется в город.

* Батальон “Азов” признан экстремистской организацией и запрещен на территории России