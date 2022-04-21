Сводки с боев со стороны России и Украины

Сегодня идет 57 день боев в Украине. Российское Минобороны сообщило об уничтожении нескольких десятков военных объектов и атаке ВСУ на гражданский объект. Обвинения Украины в нападении на гражданскую инфраструктуру российская сторона отрицает.
Минобороны России:
-
За прошедшие сутки Россия поразила 12 военных объектов высокоточными авиационными ракетами в Гусаровке, Андреевке, Архангеловке, Краматорске и Селидово, Попасной.
-
Под Языково уничтожена зенитная ракетная система, два склада оружия и боеприпасов в Шевченко и селе Комар.
-
Командные пункты поражены в Новой Дмитровке и Высоком, под Коровим яром сбил вертолет Ми-8.
-
В городе Токмак Запорожской области поражен гражданский объект. В этом Минобороны обвинило ВСУ.
Генштаб ВСУ:
-
Ракетно-бомбовые удары наносятся по всей Украине.
-
Раненые российские солдаты заняли городскую поликлинику в Балаклее, там же оборудован военный госпиталь в местной музыкальной школе. Это говорит об увеличении числа раненных.
-
Продолжается обстрел и частичная блокировка Харькова, атаки на юге.
-
В Херсонской области началась принудительная мобилизация населения. Российские военные заявили жителям села Золотая Балка о том, что гуманитарной помощи больше не будет, людям запретили покидать село. В случае обстрела позиций ВСУ будет проводиться обстрел села, предупредили военные.
-
На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбили девять ударов.