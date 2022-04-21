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#Новости

Сводки с боев со стороны России и Украины

21.04.2022

Информация от Минобороны России и Генштаба ВСУ

Сегодня идет 57 день боев в Украине. Российское Минобороны сообщило об уничтожении нескольких десятков военных объектов и атаке ВСУ на гражданский объект. Обвинения Украины в нападении на гражданскую инфраструктуру российская сторона отрицает. 

Минобороны России: 

  • За прошедшие сутки Россия поразила 12 военных объектов высокоточными авиационными ракетами в Гусаровке, Андреевке, Архангеловке, Краматорске и Селидово, Попасной. 

  • Под Языково уничтожена зенитная ракетная система, два склада оружия и боеприпасов в Шевченко и селе Комар.

  • Командные пункты поражены в Новой Дмитровке и Высоком, под Коровим яром сбил вертолет Ми-8.

  • В городе Токмак Запорожской области поражен гражданский объект. В этом Минобороны обвинило ВСУ. 

Генштаб ВСУ: 

  • Ракетно-бомбовые удары наносятся по всей Украине.

  • Раненые российские солдаты заняли городскую поликлинику в Балаклее, там же оборудован военный госпиталь в местной музыкальной школе. Это говорит об увеличении числа раненных.

  • Продолжается обстрел и частичная блокировка Харькова, атаки на юге. 

  • В Херсонской области началась принудительная мобилизация населения. Российские военные заявили жителям села Золотая Балка о том, что гуманитарной помощи больше не будет, людям запретили покидать село. В случае обстрела позиций ВСУ будет проводиться обстрел села, предупредили военные. 

  • На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбили девять ударов.

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