56 день боев: главное

Объявленный вчера штурм завода “Азовсталь” в Мариуполе продолжается. Для мирных жителей согласовали гуманитарные коридоры, но пока об их работе ничего не известно. По разным оценкам в городе остаются больше 100 тысяч мирных жителей, а на самом заводе укрываются еще сотни гражданских.

Минобороны сегодня снова предъявило ультиматум Украине, но сдаваться военный из Мариуполя не стали. Российское информагентство сообщало 19 апреля о том, что пятеро военнослужащих сложили оружие. Украинская сторона эту информацию не подтвердила.

Агентство Bloomberg поговорило с несколькими высшими чиновниками из окружения Владимира Путина. На условиях анонимности они рассказали, что все больше растет обеспокоенность по поводу решений президента. Вторжение в Украину многие называют “катастрофической ошибкой”. Но пока открыто выступать против Кремля во власти боятся из-за возможных репрессий.

Также источники сообщили агентству, что решение о вторжении приняли Путин с небольшим числом сторонников. Среди них был министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Генштаба Валерий Герасимов.