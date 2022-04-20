56 день боев: главное

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Объявленный вчера штурм завода “Азовсталь” в Мариуполе продолжается. Для мирных жителей согласовали гуманитарные коридоры, но пока об их работе ничего не известно. По разным оценкам в городе остаются больше 100 тысяч мирных жителей, а на самом заводе укрываются еще сотни гражданских.
Минобороны сегодня снова предъявило ультиматум Украине, но сдаваться военный из Мариуполя не стали. Российское информагентство сообщало 19 апреля о том, что пятеро военнослужащих сложили оружие. Украинская сторона эту информацию не подтвердила.
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Агентство Bloomberg поговорило с несколькими высшими чиновниками из окружения Владимира Путина. На условиях анонимности они рассказали, что все больше растет обеспокоенность по поводу решений президента. Вторжение в Украину многие называют “катастрофической ошибкой”. Но пока открыто выступать против Кремля во власти боятся из-за возможных репрессий.
Также источники сообщили агентству, что решение о вторжении приняли Путин с небольшим числом сторонников. Среди них был министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Генштаба Валерий Герасимов.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Украине передали проект документа для переговорного процесса. При этом в Кремле утверждают, что Киев затягивает переговоры, непоследователен по согласованным позициям. ВВС сообщает, что украинская сторона получила документ, сейчас он находится на рассмотрении.
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Площадку для встречи президентов России и Украины предложили в Иерусалиме. Как отметил The New Times политолог Аббас Галлямов, Израиль остается единственным демократическим государством, которое поддерживает отношения с Россией. Но проблема не в переговорной площадке, а в нежелании Путина встречаться с Зеленским.
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Представители российской интеллигенции и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвали к пасхальному перемирию. В ООН призывают сложить оружие с 21 по 24 апреля.
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Из-за боев в Украине несколько стран планируют бойкотировать выступления России на заседаниях G20. эксперты считают, что такая политика обоснована, но она может привести к распаду альянса. Создастся несколько блоков, которые не будут торговать между собой. И вся мировая экономика будет перестроена.