Пермское отделение “Мемориала” ликвидируют принудительно

Минюст объявил о принудительной ликвидации Пермского краевого отделения общества “Мемориал”, сообщает ОВД-Инфо*.

Председатель общества Роберт Латыпов сообщил, что в организации планировали перерегистрировать устав. Но Минюст в этом отказал, сославшись на то, что пермский “Мемориал” будет ликвидирован. Причина в том, добавили чиновники, что эта организация является структурным подразделением Международного “Мемориала”. Латыпов добавил, что пермское отделение возникло раньше международной структуры, поэтому решение Минюста незаконно.

Сейчас пермский “Мемориал” продолжает работать, вести проекты. Ликвидацию будут оспаривать в суде, хотя на положительный итог не надеются. “Какой-то перспективы в этом большой нет, я просто как историк хочу зафиксировать сам факт преступления в отношении нас. Я хочу, чтобы судья объяснила и зафиксировала, почему они это делают”, — объяснил Роберт Латыпов.

Международный “Мемориал”* работал более 30 лет. В обществе занимались историческим просвещением, исследованием исторической памяти и политических репрессий в СССР. По постановлению Верховного суда от 28 декабря 2021 года организацию и одноименный правозащитный центр решено ликвидировать якобы из-за многочисленных нарушений закона об “иноагентах”.

* “Мемориал” признан НКО иностранным агентом.

* ОВД-инфо признано иностранным агентом