Представители российской интеллигенции призвали остановить кровопролитие

“Новая газета. Европа” опубликовала открытое письмо российской интеллигенции с требованием остановить боевые действия в преддверии пасхи. Сложить оружие они призывают хотя бы на время.

В этом году Великий пост сопровождали бомбежки, обстрелы, гибель мирных жителей Украины, бегство из страны миллионов беженцев. В своем обращении инициаторы письма отмечают, что прямо сейчас кровопролитие не остановить, но может удастся почтить страдания Христа и победу Его Воскресения. Сейчас христиане всего мира молятся о прекращении огня, поэтому подписавшиеся просят не стрелять в эти святые дни.

Подписали обращение 35 человек. Среди них историк Олег Воскобойников, поэт Ольга Седакова, искусствовед Ольга Захарова, философ Михаил Эпштейн, журналист и правозащитник Зоя Светова, актриса Ольга Лапшина и другие.

“Новая газета” прекратила свое существование после двух предупреждений Роскомнадзора из-за материалов о вторжении России в Украину. Сейчас издание перезапустилось в Европе под названием “Новая газета. Европа”.