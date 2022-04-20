Bloomberg: в окружении Путина все чаще считают “спецоперацию” ошибкой

Агентство Bloomberg выяснило, что в окружении Владимира Путина и среди крупных бизнесменов становится все больше критиков “спецоперации”. Они понимают, что страна будет отброшена в развитии на годы назад. Вторжение в Украину собеседники издания называют “катастрофической ошибкой”, но из-за опасности возмездия они говорят только анонимно.

Шанса на изменение курса в России опрошенные политики пока не видят. Но недовольство провалами военной “спецоперации” растет в том числе внутри ФСБ. Один из собеседников сообщил, что круг советников Путина сужается, а попытки предупредить о пагубных последствиях для экономики и положения страны в мире не увенчались успехом. Путин отмахнулся от предупреждений, заявив, что у России не было иного выбора, а экономика приспособится, добавил один из источников издания. Само решение о вторжении, пишет Bloomberg, было принято Путиным и всего несколькими людьми, среди которых министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Некоторых собеседников беспокоят данные разведки США о том, что Путин может применить ядерное оружие, если столкнется с неудачей в Украине. “Спецоперацию” он считает своей исторической миссией.

Журналисты добавили, что поддержка курса Путина остается высокой как в российской элите, так и среди населения. Но в высших эшелонах власти растет число тех, что понимает, что вторжение обрекает Россию на годы изоляции, экономика будет парализована а влияние России в мире значительно снизится.

Но публично высказали свою позицию всего несколько бизнесменов: многие опасаются репрессий. Из политиков публично порвал с Кремлем пока только Анатолий Чубайс, который покинул страну. Не дали уйти с поста главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, а некоторые политики попросили перевести их на другие должности, не связанные с выработкой политики.

Из бизнесменов Bloomberg отмечает участвовавшего в переговорах Романа Абрамовича – он доказал Путину, что Зеленский не покинет Киев. В этом, добавляют в агентстве, президент России тоже просчитался. Металлург Олег Дерипаска назвал вторжение в Украину “безумием” и добавил, что все можно было бы решить переговорами.

По мнению основателя проекта R.Politik Татьяны Становой, главная сила путинского режима – в подпитывании общественной поддержки. Это дает ему контроль над элитами. Это привело к тому, что больше не осталось места разногласиям или дискуссиям, каждый должен просто смириться с этим и выполнять поручения президента. Пока Путин держит ситуацию под контролем, люди будут следовать за ним, добавила Становая.