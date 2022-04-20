Иерусалим готов принять президентов Украины и России

Сегодня в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Иерусалим готов предоставить площадку для переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но решение по этому вопросу остается за президентами.

Посол добавил, что для Израиля встреча такого уровня была бы большой честью. В Иерусалиме готовы принимать в том числе и делегации переговорщиков. Александр Бен Цви добавил, что лидеры России и Израиля поддерживают регулярные контакты, но когда будет следующий – не пояснил.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Израиль представляется хорошей площадкой для таких переговоров. “Но ведь проблема не в отсутствии площадки – она в нежелании Путина встречаться с Зеленским. И тут Израиль ничего поделать не сможет”, – сказал The New Times политолог. При этом сейчас Израиль, по сути, единственное демократическое государство, которое сохраняет более-менее нормальные отношения с путинской Россией, добавил Галлямов.

Помощь в организации переговоров предлагали в Венгрии и Турции. По информации “Ведомостей”, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашал Путина по телефону. Вместе с ним должны были участвовать во встрече Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Но Путин заявил. Что “для этого есть определенные условия”. Какие это условия Орбан не уточнил, сославшись на то, что их должны согласовывать стороны конфликта.

Последняя встреча делегаций России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле. Стороны сформировали переговорные позиции. После трагедии в Буче Зеленский говорил, что готов продолжать переговорный процесс, но в случае уничтожения защитников Мариуполя мирное решение конфликта может быть исчерпано.

Россия обвиняет Украину в непоследовательности позиции по переговорам. Песков заявлял, что Киев менял позицию по уже достигнутым договоренностям. Сегодня Кремль направил Украине новый проект документа по переговорному процессу.