Песков: Украине передан проект документа для переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам о том, что украинской стороне передан проект документа в рамках переговорного процесса. Сроков по реализации положений, указанных в нем, нет, пишет “Интерфакс”. Сейчас, по словам Пескова, Москва ждет реакции Киева. Песков заявил, что украинская сторона не склонна к “интенсификации переговорного процесса”. Он снова обвинил Украину в отходе от первоначально согласованных позиций.

Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля в интервью India Today сообщал, что переговорный процесс заторможен по вине Украины.

Представитель МИД Мария Захарова также считает, что Киеву нет доверия у российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский после отвода российских войск из Киевской области говорил, что несмотря на массовые убийства мирных жителей, переговоры будут продолжены. Однако позже Зеленский заявлял, что уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку на переговорном процессе, пишет DW*.

Штурм завода “Азовсталь” в Мариуполе начался вчера вечером. В нем укрывались от бомбардировок не только военные, но и мирные жители. На ультиматум Москвы с требованиями сдаться Украина ответила отказом.

*DW признана в России СМИ иностранным агентом.