Захарова: доверия к киевским переговорщикам нет

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия давно не доверяет переговорщикам Украины. При этом в России ожидали якобы непоследовательной позиции Киева, пишет ТАСС.

“Здесь уже не то что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет”, - сказаал Захарова. На напомнила, что Москва согласилась на предложение Киева вести переговоры.

Украинская сторона, по ее словам, то соглашалась приезжать на переговоры, то нет. Это, считает представитель МИД, классическая схема, указывающая не несамостоятельность власти. А переговоры – это отвлекающий маневр.