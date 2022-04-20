Штурм “Азовстали” в Мариуполе: новый ультиматум и попытки эвакуации

Сегодня Минобороны России снова предъявила ультиматум защитникам Мариуполя и сообщила о “режиме тишины”. Ранее подобные требования о сдаче украинская сторона не принимала. Вечером 19 апреля начался штурм завода “Азовсталь”, где укрываются последние вооруженные силы Украины. Вместе с ними там могут находиться и мирные жители. Российская сторона заявляла, что гражданских на заводе нет, но вчера госсми опубликовали видео якобы вывода нескольких мирных жителей с территории завода.

Как пишет Reuters, Мариуполь пытаются взять под контроль российских войск с первых недель вторжения: этот город позволил бы создать сухопутный коридор до Крыма. Но все требования сложить оружие украинская сторона отвергала: не сдался ни один украинский солдат. По информации BBC, пятеро военных сложили оружие – об этом сообщили в ДНР.

Штурм вчера начали подразделения ДНР при поддержке российской авиации и артиллерии. Для этого использовались противобункерные бомбы, способные пробивать толстые бетонные перекрытия.

В городе по разным данным могло оставаться до 120 тысяч человек. Минобороны России заявляло ранее, что больше 130 тысяч эвакуировано. В “Интерфаксе” 19 апреля сообщили, что около 120 мирных жителей, проживающих рядом с заводом "Азовсталь", ушли по гуманитарным коридорам.

Власти Мариуполя считают эвакуацию депортацией: насильно вывезены в Россию больше 40 тысяч человек. Около 20 тысяч человек могли быть убиты. Россия отрицает нападения на гражданских. Украинские военные, которые находятся на заводе, сообщали о сотнях укрывающихся на его территории женщин, детей и пожилых.

ВВС выяснило, что сегодня достигнута предварительная договоренность об эвакуации 6 000 человек из Мариуполя в Запорожье. Последние три дня гуманитарные коридоры не работали из-за отсутствия соглашений с Россией. Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в колонне будет 90 автобусов. Но пока это все предварительные договоренности.

На фоне гуманитарной катастрофы, когда жители города неделями остаются без доступа к продуктам, воде и медикаментам, РИА Новости 19 апреля сообщило об открытии школы. До нее на первые уроки смогли добраться больше 400 учеников.





Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

