Сводки с боев со стороны России и Украины

После наращивания российского наступления на востоке Украины обстрела были почти по всей линии фронта. Россия утверждает, что наносит удары только по военным объектам.

Минобороны России:

Поражены цели в районе Калиново-Попасное, Мирного, Славянска, Барвенково и Попасной.

Всего атакован 31 военный объект. Уничтожены пункты управления и скопления техники и вооруженных сил Украины в Раздольном, Приволье и Новогродовке.

В Чернобаевке, Зализном и Покровском сбиты украинские беспилотники.

Генштаб ВСУ: