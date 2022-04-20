Сводки с боев со стороны России и Украины

После наращивания российского наступления на востоке Украины обстрела были почти по всей линии фронта. Россия утверждает, что наносит удары только по военным объектам.
Минобороны России:
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Поражены цели в районе Калиново-Попасное, Мирного, Славянска, Барвенково и Попасной.
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Всего атакован 31 военный объект. Уничтожены пункты управления и скопления техники и вооруженных сил Украины в Раздольном, Приволье и Новогродовке.
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В Чернобаевке, Зализном и Покровском сбиты украинские беспилотники.
Генштаб ВСУ:
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Воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений МВФ.
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Продолжаются ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре по всей Украине, для них используется в том числе территория и аэродромы Беларуси.
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На Слобожанском направлении идет перегруппировка войск и пополнение резервов. Частичная блокада Харькова и обстрелы города продолжаются.
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Попытки наступления предприняты Россией в районе Изюма.
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Продолжаются бои в районах Кременной, Торска и Зеленой Долины. Планируется атака в направлении села Лиман.
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Бои в Луганской и Донецкой областях продолжаются, отбиты десятки атак.
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Основные усилия российских войск сосредоточены на захвате Мариуполя, продолжении штурма в районе завода "Азовсталь".