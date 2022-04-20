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#Новости

Сводки с боев со стороны России и Украины

20.04.2022

Официальные сообщения Минобороны России и Генштаба ВСУ

После наращивания российского наступления на востоке Украины обстрела были почти по всей линии фронта. Россия утверждает, что наносит удары только по военным объектам. 

Минобороны России: 

  • Поражены цели в районе Калиново-Попасное, Мирного, Славянска, Барвенково и Попасной.

  • Всего атакован 31 военный объект. Уничтожены пункты управления и скопления техники и вооруженных сил Украины в Раздольном, Приволье и Новогродовке.

  • В Чернобаевке, Зализном и Покровском сбиты украинские беспилотники.

Генштаб ВСУ: 

  • Воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений МВФ.

  • Продолжаются ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре по всей Украине, для них используется в том числе территория и аэродромы Беларуси.

  • На Слобожанском направлении идет перегруппировка войск и пополнение резервов. Частичная блокада Харькова и обстрелы города продолжаются.

  • Попытки наступления предприняты Россией в районе Изюма.

  • Продолжаются бои в районах Кременной, Торска и Зеленой Долины. Планируется атака в направлении села Лиман.

  • Бои в Луганской и Донецкой областях продолжаются, отбиты десятки атак. 

  • Основные усилия российских войск сосредоточены на захвате Мариуполя, продолжении штурма в районе завода "Азовсталь".


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