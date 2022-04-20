Несколько стран G20 планируют бойкотировать участие России

Reuters сообщает, что сегодня состоится встреча делегаций G20. Западные страны готовятся бойкотировать выступление России из-за ее действий в Украине. Но Индонезия и Китай, председательствующие в группе, не считают необходимым исключить РФ из глобальных переговоров.

Участие в переговорах G20 подтвердил Антон Силуанов, министр финансов РФ. Представитель Германии заявил, что во время и после встречи западные делегаты обязательно дадут решительный сигнал против России. Германия обвиняет Россию не только в развязывании конфликта в Украине: это привело к росту цен на энергоносители и продовольствие.

Министр финансов США Джанет Йеллен не планирует участвовать в сессиях G20, на которых будут российские чиновники. Но в заседании по Украине она будет участвовать, независимо от присутствия россиян.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак также не планирует участвовать в нескольких сессиях.

Представитель Минфина Франции предположил, что часть делегатов покинет съезд во время выступления россиян.

Создание G20 планировалось как помощь развивающимся и развитым странам. Среди целей сообщества были налоговая реформа, снижение долговой нагрузки, борьба с пандемией. Сейчас, считает директор Центра геоэкономики Атлантического совета и бывший советник МВФ Джош Липский, “большая двадцатка” может развалиться. Это может усилить влияние Китая, с которым может объединиться Россия.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринчас заявил, что если произойдет раскол, то получатся отдельные блоки, которые не торгуют между собой и привержены разным стандартам. Это было бы катастрофой для мировой экономики.

G20 объединяет США, Канаду, Японию, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Китай, Индию и Бразилию и некоторые страны с формирующейся рыночной экономикой. После начала наступления в Украине несколько стран не поддержали санкции против России.

Фото: Reuters