По данным Совбеза ООН число беженцев из Украины достигло пяти млн человек. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 19 апреля призвал объявить пасхальное перемирие с 21 по 24 апреля.

Гутерриш отметил, что четырехдневная гуманитарная пауза позволила бы доставит помощь жителям Мариуполя, Херсона и других городов. Из-за боевых действий разрушена большая часть водопроводных и электрических сетей, сейчас нуждаются в гуманитарной помощи больше 12 млн человек. Более трети из них находятся в Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Если не доставить в эти города помощь, то число нуждающихся вырастет до 15,7 млн человек.

Генсек ООН также опасается, что не удастся избежать огромных жертв среди гражданского населения.

“Те потери, которые мы видели до сих пор, могут померкнуть по сравнению с предстоящим ужасом. Этого нельзя допустить”, – добавил Гутерриш.

К настоящему времени покинуть свои дома пришлось 12 млн жителей Украины. Около семи млн из них – внутренне перемещенные лица, еще пять млн – беженцы в соседних странах.