Британская разведка: атаки российских войск нарастают

Минобороны Великобритании опубликовало последние данные разведки. Спецслужбы сообщают о наращивании российского военного контингента на всем протяжении восточной границы с Украиной.

На севере Украины активность российской авиации, вероятно, останется низкой после ее ухода из Киевской области. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории страны сохраняется.

Российские атаки на города по всей Украине показывают попытки помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны.