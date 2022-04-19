55 день боев: главное

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Минобороны России с утра предъявило Украине ультиматум. Всех сложивших оружие военных в Мариуполе обещали оставить в живых, если они покинут завод до 16:00 по московскому времени. Украинская сторона заявляла, что на заводе “Азовсталь” укрываются в том числе мирные жители – около 1000 человек. Но в ДНР посчитали, что гражданских в Мариуполе нет.
После этого начался штурм завода. Последние силы сопротивления в городе планируют подавить специальными штурмовыми бригадами ДНР. Россия обеспечивает поддержку артиллерией и с воздуха.
Мариуполь находится в окружении с конца февраля. В городе гуманитарная катастрофа. Жители не имеют доступа к воде, еде, медикаментам. Россия заявила, что вывезла больше 139 тысяч человек. Власти города считают, что больше 40 тысяч из них – не добровольно.
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Украина заявила о начале масштабного наступления России в восточных районах. Эксперты с начала апреля говорили о том, что после неудач на киевском направлении Россия сосредоточит силы на Донбассе. Переброска войск велась несколько недель.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в интервью India Today, что сейчас начинается новый этап “спецоперации”. Главная цель – освободить ДНР и ЛНР. А установление в занятых российскими войсками новых мэров он назвал “апофеозом демократии”. Это, добавил он, именно то, что хотели жители.
Министр обороны Сергей Шойгу после трехнедельного перерыва впервые выступил с комментариями по Украине. По его словам, все идет по плану.
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В Белгородской области сообщили об обстреле села Головчино. Пострадало три человека, всем им оказана медпомощь, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Повреждено 30 домов: разбиты окна, крыши, ограждения и автомобили. Россия обвиняет в нападении Украину. Там обстрел не комментировали.
- Минобороны так и не сообщило о потерях среди экипажа крейсера “Москва”. Движение “Маяк” опубликовало петицию с требованиями раскрыть потери. Журналисты подтвердили данные о нескольких человек, которые числятся пропавшими без вести.