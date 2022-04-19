Движение “Маяк” требует от Минобороны раскрыть потери на “Москве”

После того, как затонул крейсер “Москва” Минобороны не сообщала о потерях. Родственники членов экипажа все чаще сообщают о том, что солдаты числятся пропавшими без вести. Общественно-политической движение “Маяк” запустило петицию с требованием раскрыть потери среди членов экипажа.

Пожар на “Москве” начался вечером 13 апреля. Украинская сторона сообщила, что нанесла удары по судну. Минобороны заявило на следующий день, что после пожара сдетонировали боеприпасы. В ведомстве опубликовали видео встречи экипажа 15 апреля, но на видео всего около 100 моряков: по разным оценкам численность экипажа крейсера такого класса составляет от 500 до 700 человек.

Газета The Telegraph, сообщила 18 апреля, что капитан затонувшего судна покинул его слишком рано. В случае спасения вся команда обычно размещается на палубе, на свежем воздухе. На “Москве” этого не видно. Шансов, что под палубой кто-то выживет практически нет, заявил отставной командир Королевского флота Том Шарп. А видимые повреждения корпуса, которые можно оценить по появившимся, но не подтвержденным Россией, снимкам, опровергают версию Минобороны РФ.



RFE* подтвердило, что на "Москве" погиб мичман Иван Вахрушев. “Новая газета сообщала о пропавшем без вести Никите Сыромясове. О своем сыне Егоре добивается информации от Минобороны Дмитрий Шкребец. Журналисты подтвердили данные о еще нескольких пропавших срочниках.

Как сообщила The New Times Дарья Хейкинен, петицию опубликовали только вчера, о результатах пока говорить рано.

“Мы считаем, что только широкий общественный резонанс может заставить Минобороны рассказать правду о количестве погибших, поэтому в первую очередь мы хотим привлечь внимание общественности”, – рассказала Дарья. От Минобороны требуют ответа на вопрос: сколько членов экипажа не вернутся домой?

* RFE - признана Минюстом СМИ иностранным агентомФото: Reuters