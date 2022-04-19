ВВС: в Мариуполе начался штурм “Азовстали”

Минобороны России объявило 19 апреля ультиматум украинским военным, пообещав, что все, кто сложит оружие добровольно и выйдут, останутся в живых. Украинская сторона просила организовать гуманитарный коридор для вывода мирных жителей: их число оценивают в 1000 человек. Но в ДНР считают, что гражданских на заводе нет, сообщает ВВС.

О начале штурма завода сообщили вооруженные формирования ДНР. Атака ведется штурмовыми группами, им помогает российская авиация и артиллерия. ДНР отказалось предоставить гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

Украинская сторона заявила, что при штурме используют трехтонные противобункерные бомбы. Они могут пробивать прочные бетонные перекрытия. О таких же боеприпасах сообщали спецслужбы: о них говорилось в переговорах российских военных.

Представитель госдепартамента США нед Прайс заявил, что РОссия проводит в Украине кампанию террора. Четкие признаки этого во всем, что наблюдается в последние дни: удары по Львову, Киеву, Харькову, Мариуполю и Буче.

Мариуполь находится в окружении с конца февраля. У людей нет доступа к продуктам, воде, медикаментам. Россия заявляла, что вывезла в Россию больше 139 тысяч жителей города. Украинская сторона называет это депортацией, утверждая, что 40 тысяч человек вывезли насильно.

Фото: Reuters