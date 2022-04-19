ООН: 2 072 мирных жителя погибли в Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало 18 апреля новые данные о потерях среди гражданского населения в Украине. Погибло 2 072 человека, еще 2 818 ранены.

Среди них 169 детей, пол 71 из которых установить пока не удалось. Ранено 272 ребенка.

Причиной большинства смертей стало использование оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Это и обстрелы артиллерии, реактивные системы залпового огня, авиационные и ракетные удары.

В ООН уточняют, что точные цифры могут быть значительно выше, потому что сейчас затруднен получение информации из районов с интенсивными боевыми действиями. Уточняются сведения из Мариуполя, Изюма, Попасной, Бородянки – пока они не включены в общую статистику.

Увеличение числа погибших по сравнению с предыдущим отчетов от 14 апреля нельзя объяснять тем, что новые потери произошли с 15 по 17 апреля. В нынешний отчет включили ряд подтвержденных случаев, произошедших ранее.