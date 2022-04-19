Глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал ход боев в Украине. По его словам, освобождение ЛДНР идет по плану, а военнослужащие проявляют мужество и героизм, пишет ТАСС.

Министр также отметил, что постепенно города возвращаются к мирной жизни. Россия остается гарантом безопасности своих граждан, а события последних нескольких недель показали, как важно развивать оборонную отрасль.

Запад же, по его словам, делает все, чтобы затянуть “спецоперацию” "до последнего украинца". Причины в нарастающих поставках вооружения.

В российской армии будут вводить новые способы ведения боевых действий. Это необходимо, по словам Шойгу, для лучшей адаптации войск к современным условиям.

Он добавил также, что в Северном флоте в 2022 году увеличат береговой потенциал, создадут сплошное радиолокационное поле и увеличат возможности зенитных ракетных комплексов для контроля воздушного пространства Арктики. В МИДе в воскресенье заявили, что из-за возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции возможны “непреднамеренные” стыки в Арктической зоне.

На военной коллегии министр напомнил также о том, что Крым был принят под защиту Российской империи еще 239 лет назад по просьбе его жителей.