Минобороны России снова предложило сдаться защитникам Мариуполя

Минобороны России распространило сегодня хзаявление о том, что в Мариуполе с 13:00 по Москве объявят режим тишины. Все стороны должны прекратить огонь, а до 16:00 остающиеся на заводе “Азовсталь” украинские военнослужащие должны выйти и сдаться. Украинская сторона заявляла, что на заводе укрываются от обстрелов и мирные жители.

“Руководствуясь чисто гуманными принципами” российские вооруженные силы предлагают прекратить боевые действия и сложить оружие. Всем сдавшимся гарантируют сохранить жизнь.

При этом в Минобороны уточнили, что факт готовности к режиму “тишины” должны подтвердить обе стороны. Со стороны России отметили, что Киеву следует проявить благоразумие и дать указания сдаться и прекратить очаг сопротивления.

Заявление должно быть доведено в том числе до ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.

Помимо этого в Минобороны заявили о готовящихся провокациях в Одесской области. Якобы украинские военные переоденутся в российскую форму и будут расстреливать местных жителей.

Предыдущие ультиматумы России о сдаче Мариуполя украинская сторона отвергла.фото: Reuters