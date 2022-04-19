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#Новости

Минобороны России снова предложило сдаться защитникам Мариуполя

19.04.2022

В Минобороны также сообщили о готовящейся провокации и расстреле мирных жителей в Одесской области

Минобороны России распространило сегодня хзаявление о том, что в Мариуполе с 13:00 по Москве объявят режим тишины. Все стороны должны прекратить огонь, а до 16:00 остающиеся на заводе “Азовсталь” украинские военнослужащие должны выйти и сдаться. Украинская сторона заявляла, что на заводе укрываются от обстрелов и мирные жители. 

“Руководствуясь чисто гуманными принципами” российские вооруженные силы предлагают прекратить боевые действия и сложить оружие. Всем сдавшимся гарантируют сохранить жизнь. 

При этом в Минобороны уточнили, что факт готовности к режиму “тишины” должны подтвердить обе стороны. Со стороны России отметили, что Киеву следует проявить благоразумие и дать указания сдаться и прекратить очаг сопротивления. 

Заявление должно быть доведено в том числе до ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.

Помимо этого в Минобороны заявили о готовящихся провокациях в Одесской области. Якобы украинские военные переоденутся в российскую форму и будут расстреливать местных жителей.

Предыдущие ультиматумы России о сдаче Мариуполя украинская сторона отвергла. 


фото: Reuters

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