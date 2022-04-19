Reuters: мэр Мелитополя рассказал о неделе в российском плену

Сейчас город Мелитополь на юге Украины находится под контролем российских вооруженных сил. Мэра города Ивана Федорова похитили 11 марта, сообщило 18 апреля Reuters. Сейчас он находится в Риме.

По словам Федорова, это были опасные шесть дней. Он осознавал, что его жизнь, и жизни украинцев для российских военных ничего не значат. Мелитополь находится западнее Мариуполя, который не могут взять российские войска. Федорова освободили 16 марта. Российская сторона не делала заявлений по поводу задержания мэра города.

Иван Федоров рассказал, что за ним пришли ночью пять-семь солдат. После был жесткий разговор. По мнению мэра, из него хотели сделать пример того, что произойдет с теми, кто не согласится на условия российского командования. Физических пыток не было, но психологическое давление было серьезным. Русские военные полагали, что он будет приветствовать их, но они оказались не правы. В Мелитополе похищено по его данным около 200 человек, половина города разрушена.

Иван Федоров встретился в Риме с Попой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана перед пасхальной службой. Он попросил Ватикан ходатайствовать перед президентом России об открытии гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя. Папа Римский призвал стороны к прекращению боев, а в обращении к украинцам заявил, что “мы с вами”.