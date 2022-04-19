Сводки боев со стороны России и Украины

Минобороны России заявило, что под Львовом поразило военные цели ВСУ высокоточными ракетами. На складах уничтожены партии вооружения, поставленные Украине из США и Европы за неделю. Из Львова вчера сообщали о бомбардировке в том числе по шиномонтажу. Служба безопасности Украины сообщает, что формирование дополнительных сил российских войск из Ростова-на-Дону и Крыма будет до 24 апреля.
Минобороны России:
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Уничтожен склад вооружения под Васильковом в Киевской области.
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Поражено 16 военных средств Украины в Попасной, Барвенково, Красном Лимане.
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Авиация поразила 84 боевых актива: завод в Днепропетровске, командный пост в ране Зеленого поля, склады боеприпасов и хранилище топлива в Червоной Поляне.
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Уничтожено 47 районов концентрации живой силы и военной техники противника и 22 артиллерийские позиции, поражен 331 военный объект.
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Войска вели обстрел в районе Попасной, Новомайоровского, Новоташковской.
Служба безопасности Украины:
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Не исключены провокации в пограничных с Россией населенных пунктах.
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Частично блокирован Харьков.
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Ожидается наступление по направлениям Изюм-Славянск и Изюм-Барвенково.
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В Белгородской области развертывают дополнительные вертолетные платформы.
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Российские войска продолжают работать над установлением полного контроля над Мариуполем. Российские войска проводят штурмовые операции в порту.