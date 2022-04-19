Close

#Новости

Сводки боев со стороны России и Украины

19.04.2022

Официальные сообщения Минобороны России и Службы безопасности Украины

Минобороны России заявило, что под Львовом поразило военные цели ВСУ высокоточными ракетами. На складах уничтожены партии вооружения, поставленные Украине из США и Европы за неделю. Из Львова вчера сообщали о бомбардировке в том числе по шиномонтажу. Служба безопасности Украины сообщает, что формирование дополнительных сил российских войск из Ростова-на-Дону и Крыма будет до 24 апреля. 

Минобороны России: 

  • Уничтожен склад вооружения под Васильковом в Киевской области. 

  • Поражено 16 военных средств Украины в Попасной, Барвенково, Красном Лимане. 

  • Авиация поразила 84 боевых актива: завод в Днепропетровске, командный пост в ране Зеленого поля, склады боеприпасов и хранилище топлива в Червоной Поляне.

  • Уничтожено 47 районов концентрации живой силы и военной техники противника и 22 артиллерийские позиции, поражен 331 военный объект.

  • Войска вели обстрел в районе Попасной, Новомайоровского, Новоташковской.

Служба безопасности Украины: 

  • Не исключены провокации в пограничных с Россией населенных пунктах. 

  • Частично блокирован Харьков. 

  • Ожидается наступление по направлениям Изюм-Славянск и Изюм-Барвенково.

  • В Белгородской области развертывают дополнительные вертолетные платформы. 

  • Российские войска продолжают работать над установлением полного контроля над Мариуполем. Российские войска проводят штурмовые операции в порту.

Усилено наступление на Северодонецк, Кураховское направление и Запорожье.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.