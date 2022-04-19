В ночь на 19 апреля Россия начала наступление на востоке Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Усиление активности российских войск отмечают и в Пентагоне, пишет The New York Times.

Наступления России по фронтам востока Украины ожидали с начала апреля. Зеленский в своем видеообращении сказал, что ничего украинского не отдадут. Он поблагодарил бойцов Донбасса, Мариуполя, Харьковской области за защиту страны.

В Пентагоне заявили, что активность войск России увеличилась. Но это, по мнению представителя Джона Кирби, только подготовка в наступлению, которое усилится в ближайшие дни. Обстрелы городов усилились на протяжении 500 километровой линии фронта.

Аналитики отмечают, что Россия продолжает стягивать войска на восток – в том числе в Харьковскую область. По их мнению, цель российской армии – блокировать Харьков и другие города.