54 день боев: главное

В то время как Минобороны не подтверждает потери на крейсере “Москва”, семьи сообщают о десятках пропавших без вести. Журналистам нескольких изданий удалось подтвердить и присутствие солдат срочной службы на судне. Родители нескольких срочников обратились в военкомат Севастополя с требованиями объяснить, что произошло с их детьми.

Дмитрий Шкребец сообщил 17 марта о том, что его сын Егор проходил на крейсере “Москва” срочную службу. После того как стало известно о том, что судно затонуло, отец узнал, что его сын числится пропавшим без вести.

С ним связались еще три семьи солдат-срочников из Ялты, Алупки и Санкт Петербурга. Их дети также проходили на крейсере срочную службу и сейчас числятся пропавшими без вести. Вместе они обратились в военкомат Симферополя. “Нам нужны письменные ответы на наши вопросы о нахождении наших детей, а не смс с картинками и пожеланиями молиться”, – написал Дмитрий Шкребец. .

ВВС связалось с Юлией Цывовой, чей 19-летний сын Андрей также служил на флоте на крейсере “Москва”. Он числится в списке пропавших. По словам матери срочника, среди пропавших без вести десятки фамилий.

Кристина Исаева во “ВКонтакте”, сообщает RFE*, написала об исчезновении брата – матроса Артема Мишустина. По ее сведениям он был в машинном отделении во время взрывов. Они начались через несколько часов после того, как он заступил на вахту. “По данным товарища, которого сменил Артем, там невозможно было уцелеть”, – написала Кристина Исаева.

Еще одного пропавшего моряка обнаружило “Агентство” – о сыне Марке Тарасове сообщила мать Ульяна Тарасова. RFE* подтвердило гибель мичмана Ивана Вахрушева судне.

Одна из матерей рассказала и о том, что взрыв начался после попадания украинских ракет. В Минобороны заявляли, что на судне начался пожар, а потом сдетонировал боезапас.

Россия подтвердила удары по нескольким областям Украины. Во Львове, где с самого начала боев укрывались тысячи беженцев из восточных районов страны, сегодня произвели четыре удара крылатыми ракетами. Погибли семь человек и 11 ранены.

Уличные бои развернулись в городе Кременная Луганской области. Оттуда вышли украинские войска для перегруппировки. Власти области сообщили о четырех погибших.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с задержанным “кумом Путина” Виктором Медведчуком, депутатом Рады от “Оппозиционная платформа – За жизнь”. В Украине его обвиняют в госизмене, но он сбежал из-под домашнего ареста с началом боев. Сегодня на видеообращении он попросил Владимира Путина и Владимира Зеленского обменять его на защитников Мариуполя и остающихся жителей.

Кремль заявил, что Украина непоследовательна в позиции по нескольким вопросам в переговорах. Из-за этого процесс застопорился.

Минобороны России опубликовало списки погибших украинских военнослужащих. По их данным, погибло больше 23 тысяч человек с украинской стороны. Российские потери поименно в министерстве не оглашали, сообщив число погибших в последний раз 25 марта – потери составили 1 351 человек.

Британская разведка нашла параллели в тактике России в Сирии, Чечне и Мариуполе. Жителям города пришлось заплатить слишком высокую цену: город почти полностью разрушен, жители вынуждены почти с самого начала наступления в Украине выживать без продуктов, лекарств и воды. Но это значительно снизило темпы продвижения российских войск в другие районы Украины.

*RFE - признана в России СМИ иностранным агентом